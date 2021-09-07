Поліцейські Києва дізналися про скоєння злочину з соцмереж. Після цього слідчі одразу почали встановлювати всі обставини інциденту, а також відкрили кримінальне провадження.

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Спочатку правоохоронці кваліфікували подію як хуліганство, однак згодом передумали та вирішили, що йдеться про нанесення побоїв та мордування.

Світить 850 гривень штрафу

За даними слідчих, інцидент стався у Печерському районі Києва на вулиці Госпітальній. Таксист кілька разів ударив пасажирку, яка виявилася громадянкою Італії.

Особу водія-порушника встановили досить швидко. Оскільки свідки запам'ятали номер машини, якою він користувався.

Крім того, дії чоловіка зняли камери відеонагляду.

Зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Якщо таксиста визнають винним у суді, йому загрожує до 850 гривень штрафу або до 200 годин громадських робіт. Крім того, чоловіка можуть засудити до 1 року виправних робіт.

Досудове розслідування інциденту триває.