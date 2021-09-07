Полицейские Киева узнали о совершении преступления из соцсетей. После этого следователи сразу начали устанавливать все обстоятельства инцидента, а также открыли уголовное производство.

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Сначала правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство, однако потом передумали и решили, что речь идет о нанесении побоев и истязании.

Светит 850 гривен штрафа

По данным следователей, инцидент произошел в Печерском районе Киева на улице Госпитальной. Таксист несколько раз ударил пассажирку, которая оказалась гражданкой Италии.

Личность водителя-нарушителя установили довольно быстро. Поскольку свидетели запомнили номер машины, которой он пользовался.

Кроме того, действия мужчины сняли камеры видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Если таксиста признают виновным в суде, ему грозит до 850 гривен штрафа или до 200 часов общественных работ. Кроме того, мужчину могут приговорить к 1 году исправительных работ.

Досудебное расследование инцидента продолжается.