По данным свидетелей, владелец ВАЗ должен был пропустить "француза", однако не сделал этого и выехал на участок дороги с быстрым движением. В результате столкновения пострадали по меньшей мере два человека.

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Машины получили серьезные повреждения. ВАЗ, скорее всего, может быть нецелесообразно ремонтировать.

Образовалась огромная пробка

Столкновение двух легковушек произошло еще до часа пик, когда дороги Киева были относительно пустыми.

ВАЗ ударил несколько раз опрокинувшуюся Renault.

Внутри машины виновника ДТП находилось 3 пассажира. Двое из них получили травмы и были госпитализированы.

Через несколько десятков минут после аварии движение в направлении Северного моста было фактически невозможно, поскольку из-за ДТП заблокировали две полосы.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и медики скорой. Узнав о пострадавших, инспекторы вызвали следователей, которые должны были возбудить уголовное производство. Окончательная квалификация происшествия, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должна зависеть от того, какие именно травмы получили пострадавшие.

Смотрите видео с места аварии с опрокидыванием в Киеве: