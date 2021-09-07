По данным свидетелей, владелец ВАЗ должен был пропустить "француза", однако не сделал этого и выехал на участок дороги с быстрым движением. В результате столкновения пострадали по меньшей мере два человека.
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Машины получили серьезные повреждения. ВАЗ, скорее всего, может быть нецелесообразно ремонтировать.
Образовалась огромная пробка
- Столкновение двух легковушек произошло еще до часа пик, когда дороги Киева были относительно пустыми.
- ВАЗ ударил несколько раз опрокинувшуюся Renault.
- Внутри машины виновника ДТП находилось 3 пассажира. Двое из них получили травмы и были госпитализированы.
- Через несколько десятков минут после аварии движение в направлении Северного моста было фактически невозможно, поскольку из-за ДТП заблокировали две полосы.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и медики скорой. Узнав о пострадавших, инспекторы вызвали следователей, которые должны были возбудить уголовное производство. Окончательная квалификация происшествия, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должна зависеть от того, какие именно травмы получили пострадавшие.
Смотрите видео с места аварии с опрокидыванием в Киеве: