У Києві вперше в Україні видалили величезну пухлину новонародженому: моторошні фото

Столичні лікарі вперше за всю історію України провели успішне лікування гігантської терато-дермоїдної пухлини голови та шиї у новонародженого малюка. Медичне диво створили працівники Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук.

Лікарі зазначили, що пухлину побачили у плода в утробі матері. Після кесарського розтину хірурги побачили, що пухлина у півтора рази більша, ніж голова малечі.

Дивіться також В Україні вперше виявили нову мутацію штаму Дельта

Лікування хлопчика проходило в три етапи, а закінчилося збереженням його життя без якихось ускладнень.

Має жити повноцінним життям



Пухлина була більшою, ніж голова малюка / Фото Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України

Спочатку лікарі провели кілька пункцій та відкачали з пухлини 700 мілілітрів вмісту.

Після цього спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова закрили основу з трьох артерій пухлини від зовнішньої сонної та підключичної артерій.

Третій етап полягав у безпосередньому видаленні пухлини та використанню методів пластичної хірургії для выдновлення дефектів обличчя та шкіри дитини.

Лікарі кажуть, що єдина можливість лікування тератоми – хірургічне втручення, а видалення величезної пухлини у новонародженого було вкрай важким завданням. Операція могла б призвести до травмування шиї, дихальних шляхів та стравоходу, артерій, вен та нервів. Всі старання лікарів призвели до відсутності цих ускладнень.

Тератома – пухлина, яка складається з різних типів тканин, які є похідними різних зародкових листків. У пухлині можливе поява не тільки нехарактерних для певного органа тканин, але й частин інших органів – зубів, волосся, очей та кінцівок.