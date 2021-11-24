Лікарі зазначили, що пухлину побачили у плода в утробі матері. Після кесарського розтину хірурги побачили, що пухлина у півтора рази більша, ніж голова малечі.
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Пухлина була більшою, ніж голова малюка / Фото Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
- Спочатку лікарі провели кілька пункцій та відкачали з пухлини 700 мілілітрів вмісту.
- Після цього спеціалісти Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова закрили основу з трьох артерій пухлини від зовнішньої сонної та підключичної артерій.
- Третій етап полягав у безпосередньому видаленні пухлини та використанню методів пластичної хірургії для выдновлення дефектів обличчя та шкіри дитини.
Хлопчик після операції /Фото Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України
Лікарі кажуть, що єдина можливість лікування тератоми – хірургічне втручення, а видалення величезної пухлини у новонародженого було вкрай важким завданням. Операція могла б призвести до травмування шиї, дихальних шляхів та стравоходу, артерій, вен та нервів. Всі старання лікарів призвели до відсутності цих ускладнень.