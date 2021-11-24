Врачи отметили, что опухоль увидели у плода в утробе матери. После кесарева сечения хирурги увидели, что опухоль в полтора раза больше, чем голова ребенка.
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Лечение мальчика проходило в три этапа, а закончилось сохранением его жизни без каких-либо осложнений.
Должен жить полноценной жизнью
Опухоль была больше, чем голова малыша / Фото Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
- Сначала врачи провели несколько пункций и откачали из опухоли 700 миллилитров содержимого.
- После этого специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова закрыли основу из трех артерий опухоли от наружной сонной и подключичной артерий.
- Третий этап состоял в непосредственном удалении опухоли и использовании методов пластической хирургии для восстановления дефектов лица и кожи ребенка.
Мальчик после операции / Фото Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины
Врачи говорят, что единственная возможность лечения тератомы – хирургическое вмешательство, а удаление огромной опухоли у новорожденного было крайне трудной задачей. Операция могла бы привести к травмированию шеи, дыхательных путей и пищевода, артерий, вен и нервов. Все старания врачей привели к отсутствию этих осложнений.