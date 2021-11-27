У Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору: промовисті фото

В українській столиці вшанування пам'яті загиблих відбулася на території Національний музей "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні". Туди прийшли тисячі українців – дорослих та дітей.

Зауважте 24 канал долучився до акції "Запали свічку" у День пам'яті жертв Голодомору

З собою люди принесли запалені лампадки, квіти, колоски пшениці та солодощі.

Під вечір меморіал відвідали Володимир та Олена Зеленські. До скульптури "Гірка пам'ять дитинства" вони поклали символічні композиції з колосків.



У Києві вшанували пам'ять загиблих під час Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди приносять запалені лампадки та квіти / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Вшанування жертв Голодомору у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Вшанувати загиблих прийшли Володимир та Олена Зеленські / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Президент та перша леді поклали символічні композиції з колосків / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



До скульптури "Гірка пам'ять дитинства" принесли квіти / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



В українській столиці вшанували загиблих під час Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Як у Києві вшановували жертв Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українські захисники прийшли вшанувувати жертв Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Акція пам'яті у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зеленський вшанував пам'ять жертв голодоморів

Президент заявив, що четверта субота листопада для багатьох українців насправді перша – за глибиною болю та гніву водночас, а також – за полярністю того, що проживають цього дня.

Зеленський наголосив, що цього дня люди сповнені емоціями та водночас спустошені.

Ми запалюємо свічку й відчуваємо мороз по шкірі. У цей день ми плачемо так тиxо, що стає чутно навіть наше мовчання,

– зауважив український лідер.

Він нагадав, що у четверту суботу листопада українці вшановують мільйони наших загиблих предків та моляться за душі мільйонів померлих українців. Наш народ ніколи не забуде людей, яких знищили у час голодоморів.