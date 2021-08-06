У Києві вщент згоріла маршрутка, постраждав водій: відео

6 серпня 2021 , 10:06
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Джерело:

ДСНС Києва

Пожежа виникла у маршрутному таксі "Богдан" в той час, коли водій їхав до місця стоянки. Вогонь знищив мікроавтобус на вулиці Крайній у Києві за кілька хвилин.

Загоряння маршрутного таксі сталося близько 21:00 5 серпня, коли у салоні не було пасажирів. Цілком ймовірно, що саме завдяки цьому внаслідок інциденту постраждав лише водій.

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На місці події працювали вогнеборці та лікарі швидкої.

Згоріла дуже швидко

  • Маршрутник встиг зупинити транспортний засіб та вибігти з нього після появи диму.
  • За кілька хвилин вогонь повністю охопив мікроавтобус.
  • Чоловік отримав опіки, однак після допомоги медиків відмовився від госпіталізації.
  • Внаслідок чого сталася пожежа, наразі невідомо.

Коли рятувальники прибули на місце інциденту, врятувати маршрутку вже було неможливо. Надзвичайники загасили вогонь, однак від "Богдану" залишився лише обгорілий остов.

З причиною пожежі розбиратимуться правоохоронці.

Дивіться відео з місця пожежі у маршрутки у Києві:

 