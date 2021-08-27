У Києві вже понад півмільйона людей отримали дві дози вакцини від COVID-19

У Києві вже понад півмільйона людей вакцинувалися від коронавірусу двома дозами. Загалом було зроблено 1 255 870 щеплень.

У КМДА вкотре закликали людей прийти на вакцинацію, адже новий штам "Дельта" набирає обертів у столиці. Заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що станом на 26 серпня 2021 року у Києві було повністю вакциновано (2 дози) 511 276 мешканців.

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КМДА закликає вакцинуватися

Чиновник зазначив, що щеплення – єдиний спосіб вберегтись від складного перебігу хвороби.

Вакцинація – єдиний дієвий спосіб вберегти себе від складного перебігу захворюваності на коронавірус. Зі статистики бачимо, що кількість нових випадків захворювання щоденно зростає. Не чекайте на пік захворюваності – вакцинуйтеся! Подбайте про себе та про своїх рідних,

– закликав Микола Поворозник.

Раніше в КМДА повідомили, що у випадку нової хвилі коронавірусу у Києві не планують знову закривати дитячі садочки та початкові школи на карантин. Адже наразі в столиці кожен другий працівник закладів освіти пройшов повну вакцинацію від COVID-19.

Де можна отримати вакцину

У столиці вакцинуватися можна у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних. Окрім того, вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.