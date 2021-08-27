В КГГА в очередной раз призвали людей прийти на вакцинацию, ведь новый штамм "Дельта" набирает обороты в столице. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что по состоянию на 26 августа 2021 года в Киеве было полностью вакцинировано (2 дозы) 511 276 жителей.

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КГГА призывает вакцинироваться

Чиновник отметил, что прививки – единственный способ уберечься от сложного течения болезни.

Вакцинация – единственный действенный способ уберечь себя от сложного течения заболеваемости коронавирусом. Из статистики видим, что количество новых случаев заболевания ежедневно растет. Не ждите пик заболеваемости – вакцинируйтесь! Позаботьтесь о себе и о своих родных,

– призвал Николай Поворозник.

Ранее в КГГА сообщили, что в случае новой волны коронавируса в Киеве не планируют снова закрывать детские сады и начальные школы на карантин. Ведь сейчас в столице каждый второй работник учебных заведений прошел полную вакцинацию от COVID-19.

Где можно получить вакцину

В столице вакцинироваться можно в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальном центре в каждом районе, которые работают на выходных. Кроме того, вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях здравоохранения первичного звена.