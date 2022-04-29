У Києві вже працюють 27 дипломатичних представництв, – Зеленський

Вільний світ різними методами висловлює підтримку Україні. Посольства, які перед повномасштабним вторгненням виїхали з Києва, повертаються до столиці.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у зверненні 29 квітня, передає 24 канал. Він зазначив, що сьогодні приїхала до Києва посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

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"Наразі вже 27 закордонних дипломатичних представництв працюють у столиці нашої держави. Це надзвичайно важливий жест підтримки України, за який ми дуже вдячні. Такі жести разом з обороною, фінансовою та політичною підтримкою з боку вільного світу означають, що з кожним днем для Росії все необхідніше припинити війну. Програш окупантів безальтернативний", – сказав Зеленський.

Підтримка від США

За словами президента, Сполучені Штати, Джо Байден та Конгресу створили аналог ленд-лізу, який колись допоміг знищити нацистів. Тепер це сприятиме перемозі України.

Зеленський наголосив, що таким сином США доводить – світ захищатиметься від тиранії. Президент також назвав росіян ідейними спадкоємцями нацистів.

Важливо – повне звернення Зеленського: дивіться відео