У Києві за добу від COVID-19 померла рекордна кількість людей

COVID-19 продовжує забирати величезну кількість життів по всій Україні. 1 листопада від цієї хвороби померла рекордна кількість українців. Більш за все смертей – у Києві.

Згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, від COVID-19 у Києві за минулу добу померли 60 пацієнтів. Це є максимальним значенням з початку пандемії.

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Зафіксували 1738 нових випадків захворювання.

Київ вийшов на перше місце за добовою смертністю

Згідно з повідомленням МОЗ, столиця посіла перше місце за кількістю летальних випадків.

За добовим приростом інфікованих Київ – п'ятий.

Станом на 2 листопада у столиці хворіють 24 644 людини. На 100 тисяч мешканців, згідно з офіційною статистикою, інфіковані 831 особа.

Офіційно одужали від коронавірусної хвороби 1 листопада 1 157 жителів Києва.

Кількість вакцинованих зростає

У центрах масових щеплень продовжують робити чималу кількість вакцинацій, оскільки десятки тисяч жителів Києва "атакують" медиків та вимагають зробити їм щеплення, аби уникнути карантинних обмежень. Величезні черги у центрах можна спостерігати й 2 листопада.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 людини, з них 2 454 737 одужали. 68 727 людей померли.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал