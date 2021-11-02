Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, от COVID-19 в Киеве за минувшие сутки скончались 60 пациентов. Это максимальный показатель с начала пандемии.

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Зафиксировали 1738 новых случаев заболевания.

Киев вышел на первое место за суточной смертностью

  • Согласно сообщению Минздрава, столица заняла первое место по количеству летальных исходов.
  • За суточным приростом инфицированных Киев – пятый.
  • По состоянию на 2 ноября в столице болеют 24 644 человека. На 100 тысяч жителей, согласно официальной статистике, инфицированы 831 человек.
  • Официально выздоровели от коронавирусной болезни 1 ноября 1157 жителей Киева.

Количество вакцинированных растет

В центрах массовых вакцинаций продолжают делать много прививок, поскольку десятки тысяч жителей Киева "атакуют" медиков и требуют привить их, чтобы избежать карантинных ограничений. Огромные очереди в центрах можно увидеть и 2 ноября.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал