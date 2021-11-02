Згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, від COVID-19 у Києві за минулу добу померли 60 пацієнтів. Це є максимальним значенням з початку пандемії.
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Зафіксували 1738 нових випадків захворювання.
Київ вийшов на перше місце за добовою смертністю
- Згідно з повідомленням МОЗ, столиця посіла перше місце за кількістю летальних випадків.
- За добовим приростом інфікованих Київ – п'ятий.
- Станом на 2 листопада у столиці хворіють 24 644 людини. На 100 тисяч мешканців, згідно з офіційною статистикою, інфіковані 831 особа.
- Офіційно одужали від коронавірусної хвороби 1 листопада 1 157 жителів Києва.
Кількість вакцинованих зростає
У центрах масових щеплень продовжують робити чималу кількість вакцинацій, оскільки десятки тисяч жителів Києва "атакують" медиків та вимагають зробити їм щеплення, аби уникнути карантинних обмежень. Величезні черги у центрах можна спостерігати й 2 листопада.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал