У Києві заборонять комунальному транспорту виїжджати на маршрути з несправним опаленням

Напередодні холодів представники Київської влади розпорядилися вжити додаткових заходів для протидії сезонним захворюванням та ГРВІ. Відтепер на маршрути у столиці взагалі не має виїжджати транспорт з несправним опаленням.

Відповідне розпорядження КМДА підписав тимчасово виконуючий обов'язки мера Микола Поворозник 26 листопада. Згідно з документом, який опублікували на сайті Київської міської державної адміністрації, відповідальність за виконення перевізниками вимог влади поклали на департамент транспортної інфраструктури.

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Стосується документ лише роботи комунального громадського транспорту.

Зобов'яжуть робити вологе прибирання

Окрім вимоги не виїжджати без справної системи опалення.

Крім того, у громадському транспорті столиці після закінчення робочого дня треба обов'язково робити вологе прибирання.

Чи намагатимуться у КМДА зобов'язати дотримуватись цих правил у маршрутних таксі, наразі невідомо. Втім, згідно з договором про постачання послуг, приватні перевезники мають забезпечувати комфортну температуру в салонах маршруток.

В такий спосіб представники місцевої влади хочуть зменшити кількість хворих на сезонні застуди людей. Втім, наразі, згідно з офіційними даними, у столиці рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий епідемічного порогу на 37,7%.

Третина хворих – діти.