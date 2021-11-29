Соответствующее распоряжение КГГА подписал временно исполняющий обязанности мэра Николай Поворозник 26 ноября. Согласно документу, опубликованному на сайте Киевской городской государственной администрации, ответственность за выполнение перевозчиками требований власти возложили на департамент транспортной инфраструктуры.

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Касается документ только работы коммунального общественного транспорта.

Обяжут делать влажную уборку

Кроме требования не выезжать без исправной системы отопления в общественном транспорте столицы по окончании рабочего дня нужно обязательно делать влажную уборку.

Будут ли пытаться в КГГА обязать соблюдать эти правила в маршрутных такси, пока неизвестно. Впрочем, согласно договору о предоставлении услуг, частные перевозчики должны обеспечивать комфортную температуру в салонах маршруток.

Таким образом, представители местной власти хотят уменьшить количество больных сезонными простудами людей. Впрочем, согласно официальным данным, в столице уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 37,7%. Треть больных – дети.