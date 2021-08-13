У Києві закінчують відмивати Софійську площу: активісти й Alyona Alyona вже не приходять
Джерело:Телеканал "Київ"
У Києві 4 день поспіль триває очищення Софійської площі після того, як там знімали рекламний ролик для Red Bull. Активісти й Alyona Alyona вже не допомагають.
Наразі цим займаються комунальники й клінігові компанії – ще поливають бруківку гарячою водою та відтирають мийними засобами. Візуально площа виглядає вже чистою.
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Активісти вже не допомагали
Втім, роботи не зупиняють. Комунальники повідомили, що людей на площі вже менше – "немає активістів зі швабрами".
Прибирання планували закінчити у п’ятницю ввечері – 13 серпня. Працівники скаржаться, що їм було важко через спекотну погоду.
Важко через сонце, нам залишилась оця частина, в основному, ну а так все решта очищається. Alyona Alyona не було,
– розповіла прибиральниця.
Передісторія
До слова, до прибирання Софійської площі долучилися активісти "Києве мий". Згодом до них приєдналася й українська реперка Alyona Alyonа, яка “дрифтувала” в компанії ірландського гонщика Конора Шанагана та коментатором кіберспортівних змагань Віталій Волочай з одеським гонщиком Олександром Гринчуком.
- Перед цим "замітати сліди" рекламного дрифту Red Bull з Alyona Alyona на Софіївській площі приїхала клінінгова компанія.
- У КМДА підрахували, скільки за три дні вдалося відмити на Софійській площі.