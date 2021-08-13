Сейчас этим занимаются коммунальщики и клининговые компании – еще поливают мостовую горячей водой и оттирают моющими средствами. Визуально площадь выглядит уже чистой.

К теме Активисты "Києве, мий" рассказали как чистят Софийскую площадь: лучше, чем клининг

Активисты уже не помогали

Впрочем, работы не останавливают. Коммунальщики сообщили, что людей на площади уже меньше – "нет активистов со швабрами".

Уборку планировали закончить в пятницу вечером – 13 августа. Работники жалуются, что им было трудно из-за жары.

Трудно из-за солнца, нам осталась эта часть, в основном, ну а так все остальное очищается. Alyona Alyona не было,

– рассказала уборщица.

Предыстория

К слову, к уборке Софийской площади присоединились активисты "Києве, мий". Впоследствии к ним присоединилась и украинская реперша Alyona Alyonа, которая "дрифтовала" в компании ирландского гонщика Конора Шанагана и комментатором киберспортивных соревнований Виталием Волочаем с одесским гонщиком Александром Гринчуком.