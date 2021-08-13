Наразі цим займаються комунальники й клінігові компанії – ще поливають бруківку гарячою водою та відтирають мийними засобами. Візуально площа виглядає вже чистою.

До теми Активісти "Києве, мий" розповіли як чистять Софійську площу: краще ніж клінінг

Активісти вже не допомагали

Втім, роботи не зупиняють. Комунальники повідомили, що людей на площі вже менше – "немає активістів зі швабрами".

Прибирання планували закінчити у п’ятницю ввечері – 13 серпня. Працівники скаржаться, що їм було важко через спекотну погоду.

Важко через сонце, нам залишилась оця частина, в основному, ну а так все решта очищається. Alyona Alyona не було,

– розповіла прибиральниця.

Передісторія

До слова, до прибирання Софійської площі долучилися активісти "Києве мий". Згодом до них приєдналася й українська реперка Alyona Alyonа, яка “дрифтувала” в компанії ірландського гонщика Конора Шанагана та коментатором кіберспортівних змагань Віталій Волочай з одеським гонщиком Олександром Гринчуком.