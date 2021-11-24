У Києві закрили станцію метро: там знайшли підозрілий предмет

У Київському метрополітені повідомили, що тимчасово закрили станцію "Славутич". Річ у тім, що там виявили підозрілий предмет.

Через це туди прибули правоохоронці, які почали проводити перевірку. Про це повідомили на сторінці метрополітену приблизно о 14 годині.

Раніше На Закарпатті "замінували" будівлю облради за 10 хвилин до обрання нового голови

Шукали вибухові пристрої

Згодом у КМДА написали, що вибухівки там не знайшли. Проте все ж була така загроза. Тому туди прибули не лише поліцейські.

У таких випадках завжди викликають кінологів і вибухотехніків. Окрім цього, необхідна присутність рятувальників і швидкої.

У мережі написали, що підозрілим предметом була валіза. Офіційно це поки жодна держустанова не підтверджувала.

Схожа подія раніше

Біля Будинку культури поліції в Харкові 15 листопада помітили підозрілу сумку та повідомили про це на гарячу лінію "102". Через це там перекрили територію та викликали вибухотехніків.

Фахівці проводили перевірку приблизно пів години. Однак виявилося, що це лише пуста сумка для ноутбука, тому вулицею одразу відновився рух. ​

Читайте повний текст допису Київського метрополітену:

Увага!

Станцію "Славутич" зачинено для пасажирів.

Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку.

Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково.