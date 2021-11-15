Мовиться про територію біля будівлі на вулиці Жон Мироносиць, 13. Повідомлення про це предмет надійшло на гарячу лінію "102" приблизно об 11:30.

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Заборонили рух вулицею

Цю територію обгородили попереджувальною стрічкою. Тому рух вулицею тимчасово заборонили.

Обгороджена вулиця біля Дому культури / Фото Нацполіції

Туди невдовзі прибули не лише вибухотехніки, а й слідчі поліції. Також прибув фахівець кінологічного центру.

Це було необхідно, щоб перевірити чи є в сумці вибухівка та зафіксувати правопорушення, якби воно було. Мешканців міста попросили поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Місце, де шукають вибухівку: дивіться відео

Згодом повідомили, що жодної вибухівки там не знайшли. Предмет виявився пустою сумкою для ноутбука.

Схожий підозрілий предмет у Львові

21 липня до поліції звернулися щодо підозрілої сумки, яку залишили в аеропорті "Львів". Звідти евакуювали всіх працівників у пасажирів. Підозріла сумка, в якій могла бути вибухівка, лежала під сходами.

Згодом туди прибули вибухотехніки, які почали перевірку. Вони винесли сумку на вулицю та підірвали. Проте виявилося, що там був лише комп'ютер.