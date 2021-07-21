Підозрілу сумку на території аеропорту помітили вранці. На місце події негайно виїхали вибухотехніки та кінологи.
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В аеропорту "Львів" шукають вибухівку
- Приблизно о 9:25 правоохоронцям надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів".
- Вони розповіли, що на території летовища знайшли підозрілу сумку.
- Ймовірно, в ній може бути вибухівка.
- На місці події працюють слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції.
- Поліцейські обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.
- Окрім цього, правоохоронці проводять евакуацію працівників та пасажирів.
В аеропорту "Львів" знайшли підозрілу сумку / Фото поліції Львівщини
Коротко про останні фейкові замінування в Україні
- Під Одесою 13 липня чоловік повідомив, що замінував базу відпочинку. Згодом виявилось, що він це зробив із нудьги. Порушник у цей момент був п'яний.
- У Києві 6 липня повідомили про мінування будівлі Міської ради, КМДА та кількох ТРЦ. Невідомі вимагали викуп у біткоїнах. Однак фахівці вибухівку не знайшли.
- Київські правоохоронці викрили зловмисника, який напідпитку повідомив про вибухівку в одній з київських багатоповерхівок. Коли спеціалісти проводили обстеження приміщення, заявник просто за ними спокійно спостерігав.
- У Києві 29 червня надійшло повідомлення про замінування Шевченківського районного суду. У той час там розглядали справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.