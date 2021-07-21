У сумці вибухівки не знайшли. Правоохоронці встановлюють обставини події.

До теми В аеропорту "Львів" шукають вибухівку: пасажирів та працівників евакуювали – фото

В аеропорту "Львів" шукали вибухівку

Приблизно о 9:25 правоохоронцям надійшло повідомлення від працівників служби безпеки Міжнародного аеропорту "Львів", що на території летовища знайшли підозрілу сумку.

Ймовірно, в ній могла бути вибухівка.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці евакуювали понад 300 працівників та пасажирів та обстежили приміщення аеропорту та прилеглу територію.



Підозрілу сумку знайшли на території аеропорту / Фото поліції Львівщини

Підозрілу сумку підірвали

Підозрілу сумку, в якій могла бути вибухівка, вибухотехніки знешкодили за межами приміщення аеропорту. Для цього фахівці використовували спецобладнання.

Правоохоронці не виявили у сумці вибухівки. Речі скерували на експертне дослідження.



На місці працювали правоохоронці / Фото поліції Львівщини



Поліцейські евакуювали 300 людей / Фото поліції Львівщини



Підозрілу сумку підірвали / Фото поліції Львівщини