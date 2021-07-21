В сумке взрывчатки не нашли. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

К теме В аэропорту "Львов" ищут взрывчатку: пассажиров и работников эвакуировали – фото

В аэропорту "Львов" искали взрывчатку

Примерно в 9:25 правоохранителям поступило сообщение от работников Службы безопасности международного аэропорта "Львов", что на территории аэропорта нашли подозрительную сумку.

Вероятно, в ней могла быть взрывчатка.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, кинологи, патрульные и сотрудники других служб полиции.

Правоохранители эвакуировали более 300 работников и пассажиров, а также обследовали здание аэропорта и прилегающую территорию.

Смотрите видео, как в аэропорту искали взрывчатку:

Подозрительную сумку взорвали

Подозрительная сумка, в которой могла быть взрывчатка, лежала под лестницей. Взрывотехники подобрались к ней с помощью специального робота, который захватил ее своими "щупальцами". Детектор взрывчатки дал положительный сигнал на содержимое сумки, поэтому ее взорвали за пределами помещения аэропорта.

По информации ZAXID.NET, после взрыва там нашли остатки обычного ноутбука. Никаких следов бомбы не обнаружили. Все вещи из нее направили на экспертное исследование.

Около 12:00 львовский аэропорт возобновил полноценную работу. Директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская рассказала, что владелицу сумки уже нашли. Ее оставила пассажирка рейса авиакомпании Turkish Airlines, который должен был улететь в Стамбул.



Подозрительную сумку нашли на территории аэропорта / Фото полиции Львовщины



На месте работали правоохранители / Фото полиции Львовщины



Полицейские эвакуировали 300 человек / Фото полиции Львовщины



К сумке подобрались с помощью робота / Фото ZAXID.NET

Подозрительную сумку взорвали / Фото полиции Львовщины