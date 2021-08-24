У Києві закрили на вхід дві станції метро: відео натовпу людей

У День Незалежності України в Києві відбувається масштабний військовий парад. Громадяни прибули до столиці з усіх куточків нашої країни для того, щоб стати свідками феєричного дійства.

Через величезний натовп станцію метро "Площа Льва Толстого" – закрили на вхід. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Водночас у Київській міській держадміністрації зазначили, що станція "Театральна" також працює лише на вихід пасажирів.

Станція "Майдан Незалежності" не працює на вхід та вихід, на станції "Хрещатик" зачинено вихід до вулиці Інститутська,

– додали у КМДА.

Особливий режим роботи станцій метро застосовується у зв'язку з проведенням заходів до Дня Незалежності у центрі столиці.

У Києві на вхід закрили станцію метро: дивіться відео