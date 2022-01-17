У Києві замінували станцію "Позняки"

Чергове анонімне повідомлення про ймовірну вибухівку в підземці надійшло ввечері 17 січня. Внаслідок інциденту працівникам метро довелося зачиняти "Позняки" на вхід та вихід.

Як тільки правоохоронці дізналися про чергове замінування на місце події одразу викликали представників всіх профільних служб. "Позняки" зачинили на вхід та вихід для пасажирів.

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Станція повернулася до роботи у штатному режимі після повної її перевірки.

Мільйони киян потерпають від незручностей

Про термінову зміну в роботі підземки у КМДА повідомили о 18:39. То ж, фактично інформація про замінування надійшла у годину пік.

Оскільки Позняки є одним з найбільш густонаселених районів Києва, доїхати до потрібної станції не можуть десятки тисяч пасажирів.

Людям доводиться йти до "Осокорків" або "Харківської", аби потрапити до підземки, або ж доїжджати до цих станцій.

Крім того, тим, хто після метро користується наземним транспортом, доводилося пішки йти до Позняків.

Наразі "заміновану" станцію метро перевірили кінологи та вибухотехніки. Жодних небезпечних предметів не знайшли. Тепер, слідчі мають відкрити кримінальне провадження щодо заздалегідь неправдивого півідомлення про загрозу безпеці громадян.

Повідомлень все більше

Останнім часом фейкові мінування трапляються все частіше. У Києві, Черкасах, Херсоні, Полтаві та Львові регулярно проводять евакуацію людей зі шкіл, торговельних центрів, гіпермаркетів та інших місць масового скупчення людей. У СБУ такі інциденти називають інструментом гібридної війни зі сторони Росії.