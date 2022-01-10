У Києві замінували ТРЦ на Виноградарі

Повідомлення про ймовірний вибух у торговельному центрі Retroville надійшло ввечері 10 січня. З величезного приміщення одразу почали евакуйовувати працівників та відвідувачів.

У поліції Києва в коментарі 24 каналу зазначили, що станом на 17:00 у Retroville працюють вибухотехніки та кінологи. Спеціалісти перевіряють будівлю на наявність небезпечних предметів.

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Якщо вибухівку не знайдуть, правоохоронці відкриють кримінальне провадження щодо заздалегідь неправдивого повідомлення про теракт.

Евакуювали понад 200 осіб

За даними поліції, з приміщення торговельного центру на Виноградарі всіх відвідувачів та працівників вивели одразу після отримання повідомлення про небезпеку.

Паралельно з цим у Retroville одразу вирушили спеціалісти профільних служб.

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"Мінували" не один ТРЦ

За словами активістки Олександри Дворецької, вдень 10 січня через повідомлення про наявність вибухівки довелося евакуювати людей з торговельного центру "Проспект" біля станції метро "Чернігівська". Крім того, вибухівку шукали й у ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності.

Сезонне загострення

Кількість повідомлень про фейкові замінування у Києві, як стверджують правоохоронці, стрімко зросло з настанням новорічних свят. Цілком ймовірно, що більшість дзвінків надходить з Росії чи окупованих нею територій. Телефонний тероризм, окрім створення соціальної напруги, завдають підприємствам серйозних збитків.