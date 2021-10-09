У Києві замовили понад 600 тисяч спецпропусків на випадок локдауну
Джерело:"Сьогодні"
У Києві замовили понад 600 тисяч спецперепусток для громадського транспорту. Все на випадок, якщо буде локдаун.
Потрібно забезпечити проїзд людей, без яких місто не функціонуватиме. Про це розповіли в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
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Як отримати перепустку
Цьогоріч модернізували систему подачі заявок для спецпропусків. Тепер це можна зробити за кілька "кліків".
- авторизуватися в системі за допомогою КЕП;
- заповнити заявку;
- Якщо рішення про перепустку буде позитивним, слід ввести повний список співробітників, вказати дані і номер транспортної карти "Київ Цифровий" кожного працівника;
Зауважимо, рішення про надання перепусток має приймати Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, якщо оголосять дати та умови локдауна.
Скільки перепусток вже замовили
Наразі в системі зареєструвалися 9187 компаній. Вже 8 090 подали заявки для своїх працівників. У вересні замовили 255 863 спецперепусток, а за весь час – 612 705.
Чи буде локдаун у Києві
- У столиці збільшується кількість нових інфікованих на коронавірус.
- Однак попри наближення Києва до "помаранчевої" зони, поки вводити максимально жорсткий карантин немає потреби. Про це говорив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив.
- Ба більше, локдауну й зовсім можна уникнути, якщо кияни активно вакцинуватимуться.