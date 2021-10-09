Потрібно забезпечити проїзд людей, без яких місто не функціонуватиме. Про це розповіли в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

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Як отримати перепустку