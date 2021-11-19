У Києві засудили експрокурора ГПУ, який п'яним насмерть збив мотоцикліста

Працівники Київського апеляційного суду підтвердили вирок колишньому прокурору ГПУ Борису Ніщенку, який у жовтні 2013 року скоїв смертельну ДТП. В аварії загинув 33-річний чоловік.

В ухвалі суду сказано, що зловмисник перебував під вартою з грудня 2020 року, з моменту його ув'язнення. Тоді служителі Феміди призначили Ніщенку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Дивіться також Авто врізалось в мікроавтобус і загорілося: у Києві п'яний водій влаштував моторошну ДТП

Відтепер вирок підтвердили й в апеляційній інстанції, хоча брат загиблого вимагав більш суворого покарання.

Сп'яну виїхав на зустрічку

Як з'ясували правоохоронці, прокурор у нетверезому стані виїхав на зустрічну смугу, перетнувши подвійну суцільну лінію розмітки.

Audi A8 Ніщенка зіштовхнувся з мотоциклістом, який отримав несумісні з життям травми.

Момент аварії зняла на відео камера з сусіднього ресторану.

Сам прокурор зник з місця ДТП та продовжував працювати в ГПУ.

Зловмисник уникав покарання, але родина та друзі загиблого активізували розслідування, незважаючи на знищення доказів і протидію правоохоронців.

Згодом з'ясувалося, що 8 жовтня 2013 року прокурор зі своїм братом святкував День юриста. Зловмисник свою провину в ДТП не визнавав, проте представники громадськості та друзі загиблого все ж таки зібрали велику кількість доказів причетності машини Ніщенка до аварії.

Лише через 3 роки після аварії справу щодо ДТП передали до суду. Весь цей час чоловік працював у ГПУ.

Засуджений також подав апеляцію та вказував на те, що у справі припустили процесуальні порушення, а також у ній не було прямих доказів.

У загиблого мотоцикліста на утриманні була вагітна дружина і малолітня дитина. Вдова вимагала від зловмисника 1,78 мільйона гривень матеріальної й 1 мільйон гривень моральної шкоди. Суд задовольнив вимоги у повному обсязі.