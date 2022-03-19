В Києві затримали 127 диверсантів з початку війни

Російські війська намагаються захопити Київ. Щоб послабити оборону столиці, окупанти засилають сюди диверсантів. Їх виловлюють українські захисники.

Для виявлення та знешкодження диверсантів, у Києві оголошують комендантські години. Деякі з них тривали понад добу.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Києві затримано 127 диверсантів, у тому числі 14 груп. Про це заявив голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов.

Також військові та правоохоронці дякують за допомогу пильним громадянам, які повідомляють про підозрілих людей.

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