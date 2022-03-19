За словами керівника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, поліціянти виявили, що затриманий допомагав диверсійно-розвідувальним групам у столиці України.

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За місцем проживання затриманого правоохоронці провели обшук, під час якого вони вилучили зброю та боєприпаси:

сім одиниць вогнепальної зброї (в тому числі гвинтівки з оптичними прицілами),

понад 25 одиниць холодної зброї,

холодної зброї, майже 3 тисячі набоїв різного калібру,

різного калібру, автоматичну зброю військового зразка.

Співробітники поліції також виявили та вилучили шеврони окупаційних військових формувань, паспорти часів СРСР, літературу пропагандистського та військового характеру.

У Києві затримали фаната "русского міра" / Фото Нацполіція

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Зараз вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. Крім того, затриманий привернув увагу Служби безпеки України. Тож вони перевіряють чи має затриманий відношення до вчинення злочинів проти основ Національної безпеки України.

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