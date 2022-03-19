По словам руководителя Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, полицейские обнаружили, что задержанный помогал диверсионно-разведывательным группам в столице Украины.
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По месту жительства задержанного правоохранители провели обыск, во время которого они изъяли оружие и боеприпасы:
- семь единиц огнестрельного оружия (в том числе винтовки с оптическими прицелами),
- свыше 25 единиц холодного оружия,
- почти 3 тысячи патронов разного калибра,
- автоматическое оружие военного образца.
Сотрудники полиции также обнаружили и изъяли шевроны оккупационных военных формирований, паспорта времен СССР, литературу пропагандистского и военного характера.
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По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, задержанный привлек внимание Службы безопасности Украины. Поэтому они проверяют, имеет ли задержанный отношение к совершению преступлений против основ Национальной безопасности Украины.
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