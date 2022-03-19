Об этом сообщили в полку "Азов". Они отметили, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.

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О таком обмане оккупантов рассказали местные жители

В "Азове" подчеркивают: белыми повязками россияне обозначают свою путинскую армию. Таким образом, они прячутся за гражданскими, подвергая их дополнительной опасности.

Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!

– добавили защитники Мариуполя.

Отметим, что украинские защитники героически удерживают оборону Мариуполя. Более того, они наносят большие потери врагу.

Наши воины совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Во время этого уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.