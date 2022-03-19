Для обнаружения и обезвреживания диверсантов в Киеве объявляют комендантские часы. Некоторые из них продолжались более суток.

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Всего с начала полномасштабного вторжения в Киеве задержаны 127 диверсантов, в том числе 14 групп. Об этом заявил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

Также военные и правоохранители благодарят за помощь бдительных граждан, которые сообщают о подозрительных людях.

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