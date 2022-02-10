У Києві затримали поліцейських з Дніпропетровщини, які викрали людину та вимагали гроші

Заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області викрили на вчиненні низки злочинів у Києві. Трьох правоохоронців затримали ввечері 9 лютого.

За даними слідства, поліцейські з Дніпропетровщини приїхали до столиці для проведення обшуку у фігуранта кримінального провадження. Слідчі дії проходили у житлі 29-річного киянина, якого підозрюють у шахрайстві.

Дивіться також Поліція затримала одного з нападників на радника Венедіктової

Втім, після обшуків поліцейські посадили фігуранта провадження у машину та почали вимагати у нього кошти.

Вимагали 12 тисяч доларів та погрожували СІЗО



Поліцейських затримували спецпризначенці / Фото прокуратури Київської області

Як стверджують у прокуратурі Києва, поліцейські з Дніпропетровщини фактично затримали киянина та погрожували повідомленням про підозру та відправленням його у слідчий ізолятор.

Жодних процесуальних документів при цьому слідчий та оперативники не складали.

Зловмисники вимагали у потерпілого 12 тисяч доларів.

Аби чоловік зміг віддати гроші, поліцейські дозволили йому зателефонувати знайомим.



Поліцейським світить до 10 років / Фото прокуратури Київської області

Ввечері 9 лютого киянин передав слідчим 6 300 доларів, після чого їх одразу затримали спецпризначенці та детективи ДБР. Дії зловмисників кваліфікували як незаконне позбавлення волі та викрадення людини, а також вимагання та отримання хабаря посадовими особами.

Слідчі дії щодо фіксації всіх обставин злочину тривають. Незабаром затриманим повідомлять про підозру у порушенні закону. Працівники прокуратури готують клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Якщо провину поліцейських визнають у суді, їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У Києві на хабарі затримали слідчого

Днями у столиці працівники ДБР викрили працівника одного з районних управлінь поліції, який розслідував кримінальне провадження щодо ДТП. Замість виконання своїх обов'язків слідчий вимагав у порушника правил гроші. Після отримання хабаря поліцейського затримали. Зловмиснику загроджує до 10 років ув'язнення.