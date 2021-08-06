У Києві затримали терористку "Ісламської держави", яку розшукував Інтерпол

Активна учасниця терористичного угруповання "ІДІЛ" переховувалася у Києві та вже отримала посвідку на постійне перебування в Україні. Її спіймали працівники СБУ.

Як зазначили у прессцентрі СБУ, жінка переховувалася в Україні, аби уникнути покарання на своїй батьківщині. Вона є громадянкою однієї з країн центральної Азії.

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Крім того, зловмисниця перебувала у міжнародному розшуці за лінією Інтерполу.

До екстрадиції перебуватиме під вартою

Оперативники Служби безпеки з'ясували, що іноземка, яка офіційно мешкає у Києві, причетна до терористичної діяльності.

За вербування найманців для участі у війні в Сирії її оголосили у розшук на батьківщині. Через це зловмисниця поїхала до України.

Вона отримала посвідку на постійне проживання, надавши чиновникам неправдиву про себе інформацію.

Жінці майже вдалося легалізуватися, однак у серпні цього року правоохоронці її затримали та відправили до суду. Служителі Феміди Святошинського райсуду Києва вирішили, що іноземка може намагатися втекти та посадили її під варту.

У слідчому ізоляторі вербувальниця "Ісламської держави" перебуватиме до того, як її екстрадують.

"ІДІЛ" – міжнародне терористичне угруповання, яке з 1999 року скоїло величезну кількість терактів. Крім того, бойовики угруповання брали участь у повномасштабних бойових діях у Сирії та Іраку.

У 2015 році терористи оголосили, що мають територіальні претензії до України. Вони нібито хочуть захопити Крим, Південь та Схід нашої держави, а також Поділля – території, які колись належали Османській імперії.

За словами експертів та правоохоронців, терористи "ІДІЛ" розширюють свою присутність в Україні. Про це свідчать й численні викриття бойовиків та осередків угруповання працівниками СБУ.