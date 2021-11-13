У Києві жінці не сподобалася залатана яма на дорозі: вона взяла ситуацію у свої руки

Один з мешканців Києва власним коштом залатав ями на дорозі біля свого житлового комплексу. Однак таку ініціативність оцінили не всі. Знайшли ті, хто щиро вважає, що до ремонту було краще.

Так, на в'їзді до ЖК "Ліпінка" жінка обурилася тим, що мешканець житлового комплексу залатав ями на дорозі.

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За її словами, ями виконують дуже важливу роль – не дають власникам автомобілей ганяти на великій швидкості вулицею. Ба більше, жінка назвала ями "спеціальними". Адже через те, що автомобілі не могли швидко їхати вулицею, жінка спокійно виїжджала з дому.

Однак словами обурення ситуація не закінчилася. Розлючена пані взяла в руки лопату та почала трощити залатані ями. Відео опублікували в одному зі столичних телеграм-каналів.

Жінка розтрощила залатані ями на дорозі: дивіться відео

Зауважимо, що жителі села Селище Київської області вирішили боротися з ямами на дорогах в інший спосіб. Аби звернути увагу посадовців на жахливу якість дороги, у чималі ями безпосередньо на проїзній частині засипали землю та посадили там саджанці дерев.