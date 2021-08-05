Шукають майже місяць: у Києві зник собака, якого власники залишили кінологу на перетримку – фото
Джерело:фейсбук Ніни Кирюшиної
Пошуки дорогого малінуа у Києві тривають з середини липня. Власники пропонують за інформацію місцеперебування чотирилапого 5 тисяч євро.
Про жахливий випадок пропажі собаки написала власниця песика Ніна Кирюшина у фейсбуці. За її словами, 2 липня малінуа Льоню залишили на платну перетримку у кінолога, яка тренувала його з дитинства. Але через 8 днів після цього, коли власники перебували за кордоном, жінка повідомила, що собака загинув у ДТП.
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Пояснити, де стався інцидент, та що саме трапилося, кінолог не змогла.
Собаку бачили з кінологом після "смерті"
Малінуа нібито збила машина / Фото Ніни Кирюшиної
- 10 липня власники малінуа дізналися про те, що він нібито помер. Наступного дня після цього повідомлення сусіди постраждалих бачили кінолога з Льонею.
- Коли власники собаки повернулися до України, зв'язку з кінологом вже не було. Вона нібито змінила номер телефону, з'їхала з квартири та викинула телефон з ноутбуком у Дніпро.
- Наразі зв'язок з жінкою буцімто є. Але вона постійно міняє покази щодо місця та дати ймовірної аварії.
- Власники песика та волонтери 5 днів прочісували ліс, де нібито має бути труп Льоні. Крім того, пошуки велися на кожній локації столиці, де нібито бачили схожу собаку.
- Також волонтери розклеїли понад 10 тисяч листівок з проханням повідомити їм про місцеперебування собаки.
Пошуки не закінчилися успіхом, однак власники песика вірять у те, що він досі живий. За фактом зникнення собаки вони звернулися до правоохоронців.
Льоня також становить інтерес ще і як собака для племінного розведення або для перепродажу. Він був ідеально натренований. Продати таку не склало б труднощів. Розуміючи це, ми переконані: наш Льоня живий,
– зазначила у фейсбуці жінка.
У Києві шукають бельгійську вівчарку / Фото Ніни Кирюшиної