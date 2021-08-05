Шукають майже місяць: у Києві зник собака, якого власники залишили кінологу на перетримку – фото

Пошуки дорогого малінуа у Києві тривають з середини липня. Власники пропонують за інформацію місцеперебування чотирилапого 5 тисяч євро.

Про жахливий випадок пропажі собаки написала власниця песика Ніна Кирюшина у фейсбуці. За її словами, 2 липня малінуа Льоню залишили на платну перетримку у кінолога, яка тренувала його з дитинства. Але через 8 днів після цього, коли власники перебували за кордоном, жінка повідомила, що собака загинув у ДТП.

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Пояснити, де стався інцидент, та що саме трапилося, кінолог не змогла.

Собаку бачили з кінологом після "смерті"



Малінуа нібито збила машина / Фото Ніни Кирюшиної

10 липня власники малінуа дізналися про те, що він нібито помер. Наступного дня після цього повідомлення сусіди постраждалих бачили кінолога з Льонею.

Коли власники собаки повернулися до України, зв'язку з кінологом вже не було. Вона нібито змінила номер телефону, з'їхала з квартири та викинула телефон з ноутбуком у Дніпро.

Наразі зв'язок з жінкою буцімто є. Але вона постійно міняє покази щодо місця та дати ймовірної аварії.

Власники песика та волонтери 5 днів прочісували ліс, де нібито має бути труп Льоні. Крім того, пошуки велися на кожній локації столиці, де нібито бачили схожу собаку.

Також волонтери розклеїли понад 10 тисяч листівок з проханням повідомити їм про місцеперебування собаки.

Пошуки не закінчилися успіхом, однак власники песика вірять у те, що він досі живий. За фактом зникнення собаки вони звернулися до правоохоронців.

Льоня також становить інтерес ще і як собака для племінного розведення або для перепродажу. Він був ідеально натренований. Продати таку не склало б труднощів. Розуміючи це, ми переконані: наш Льоня живий,

– зазначила у фейсбуці жінка.



У Києві шукають бельгійську вівчарку / Фото Ніни Кирюшиної