Об ужасном случае пропажи собаки написала владелица песика Нина Кирюшина в Фейсбуке. По ее словам, 2 июля малинуа Лёню оставили на платную передержку у кинолога, которая тренировала его с детства. Но через 8 дней после этого, когда владельцы находились за границей, женщина сообщила, что собака погибла в ДТП.

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Объяснить, где произошел инцидент, и что именно случилось, кинолог не смогла.

Собаку видели с кинологом после "смерти"



Малинуа якобы сбила машина / Фото Нины Кирюшиной

10 июля владельцы малинуа узнали о том, что он якобы умер. На следующий день после этого сообщения соседи пострадавших видели кинолога с Лёней.

Когда владельцы собаки вернулись в Украину, связи с кинологом уже не было. Она якобы сменила номер телефона, съехала из квартиры и выбросила телефон с ноутбуком в Днепр.

Но она постоянно меняет показания относительно места и даты вероятной аварии.

Владельцы песика и волонтеры 5 дней прочесывали лес, где якобы должен быть труп Лёни. Кроме того, поиски велись на каждой локации столицы, где якобы видели похожую собаку.

Также волонтеры расклеили более 10 тысяч листовок с просьбой сообщить им о местонахождении собаки.

Поиски не закончились успехом, однако владельцы песика верят в то, что он до сих пор жив. По факту исчезновения собаки они обратились к правоохранителям.

Лёня также представляет интерес еще и как собака для племенного разведения или для перепродажи. Он был идеально натренирован. Продать такую не составило бы труда. Понимая это, мы убеждены: наш Лёня жив,

– отметила в Фейсбуке женщина.



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