У Києві знову ввели оперативне положення через затримку руху транспорту

Дорожній колапс у Києві продовжується. Зранку 9 листопада через величезні затори, які призвели до зриву розкладу руху громадського транспорту.

Як повідомили у комунальній компанії Київпастранс, для вирішинення ситуації довелося викликати на місця скупчення машин поліцію. Правоохоронці мають врегулювати рух та зігнати водіїв зі смуги для громадського транспорту.

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На час заторів посадовці ввели у Києві оперативне положення №4, яке дозволяє транспорту міста рухатися не за розкладом.

Який транспорт столиці відхиляється від графіка через затори

Чиновники стверджують, що внаслідок перевантаження дороги дотримуватися графіка фізично не можуть на маршрутах:

автобусів №№ 21, 73, 101, 114;

тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Рухається цей транспорт від Керченської площі до проспекту Шухевича та проспекту Степана Бандери.

Де у Києві важко проїхати зранку 9 листопада

Серйозні затори утворилися на проспектах:

Голосіївському;

Повітрофлотському;

Валерія Лобановського;

Перемоги;

Степана Бандери;

Любомира Гузара;

Леся Курбаса;

Броварському;

Юрія Гагаріна;

Миколи Бажана;

Соборності;

Романа Шухевича.

Також важко проїхати на вулицях:

Борщагівській;

Гарматній;

Данила Щербаківського;

Вадима Гетьмана;

Щусєва;

Дегтярівській;

Юрія Іллєнка;

Олени Теліги;

Дорогожицькій;

Семена Скляренка;

Кирилівській;

Короленківській;

Попудренка;

Оноре де Бальзака;

Андрія Малишка;

Кіото; Братиславській.



Затори у Києві 9 листопада / Скриншот Google Maps