Как сообщили в коммунальной компании "Киевпасстранс", для разрешения ситуации пришлось вызвать на места скопления машин полицию. Правоохранители должны урегулировать движение и убрать водителей из полосы для общественного транспорта.

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На время пробок чиновники ввели в Киеве оперативное положение №4, позволяющее транспорту города двигаться не по расписанию.

Какой транспорт столицы отклоняется от графика из-за пробок

Чиновники утверждают, что в результате пробок на дорогах соблюдать график физически не могут на маршрутах:

  • автобусов №№ 21, 73, 101, 114;
  • троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Движется этот транспорт от Керченской площади до проспекта Шухевича и проспекта Степана Бандеры.

Где в Киеве тяжело проехать утром 9 ноября

Серьезные пробки образовались на проспектах:

  • Голосеевском;
  • Воздухофлотском;
  • Валерия Лобановского;
  • Победы;
  • Степана Бандеры;
  • Любомира Гузара;
  • Леся Курбаса;
  • Броварском;
  • Юрия Гагарина;
  • Николая Бажана;
  • Соборности;
  • Роман Шухевич.

Также трудно проехать по улицам:

  • Борщаговской;
  • Гарматной;
  • Даниила Щербаковского;
  • Вадима Гетьмана;
  • Щусева;
  • Дегтяревской;
  • Юрия Ильенко;
  • Елены Телиги;
  • Дорогожицкой;
  • Семена Скляренко;
  • Кирилловской;
  • Короленковской;
  • Попудренко;
  • Оноре де Бальзака;
  • Андрея Малышко;
  • Киото;
  • Братиславской.


Пробки в Киеве 9 ноября / Скриншот Google Maps