Как сообщили в коммунальной компании "Киевпасстранс", для разрешения ситуации пришлось вызвать на места скопления машин полицию. Правоохранители должны урегулировать движение и убрать водителей из полосы для общественного транспорта.

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На время пробок чиновники ввели в Киеве оперативное положение №4, позволяющее транспорту города двигаться не по расписанию.

Какой транспорт столицы отклоняется от графика из-за пробок

Чиновники утверждают, что в результате пробок на дорогах соблюдать график физически не могут на маршрутах:

автобусов №№ 21, 73, 101, 114;

троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47, 50, 50к.

Движется этот транспорт от Керченской площади до проспекта Шухевича и проспекта Степана Бандеры.

Где в Киеве тяжело проехать утром 9 ноября

Серьезные пробки образовались на проспектах:

Голосеевском;

Воздухофлотском;

Валерия Лобановского;

Победы;

Степана Бандеры;

Любомира Гузара;

Леся Курбаса;

Броварском;

Юрия Гагарина;

Николая Бажана;

Соборности;

Роман Шухевич.

Также трудно проехать по улицам:

Борщаговской;

Гарматной;

Даниила Щербаковского;

Вадима Гетьмана;

Щусева;

Дегтяревской;

Юрия Ильенко;

Елены Телиги;

Дорогожицкой;

Семена Скляренко;

Кирилловской;

Короленковской;

Попудренко;

Оноре де Бальзака;

Андрея Малышко;

Киото;

Братиславской.



Пробки в Киеве 9 ноября / Скриншот Google Maps