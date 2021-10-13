У Києві зняли з рейсів 62 маршрутки через "липові" документи

Влада Києва прибрала з вулиць 62 маршрутних таксі. Це трапилося через підроблення їхніми власниками документів. Про рішення стало відомо 13 жовтня.

Заступник очільника КМДА Костянтин Усов наголосив, що місто розірвало одразу вісім угод із кількома перевізниками.

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Махінації спливли під час перевірки

Про порушення маршрутників стало відомо під час аудиту. Його проводив департамент внутрішнього контролю КМДА. Зокрема, перевізників спіймали на махінаціях із конкурсною документацією.

Чим замінять скасовані маршрути

Столична влада пообіцяла здійснити повну ревізію документів усіх власників маршруток.

Киян запевнили, що через скасування 62 маршрутів транспортного колапсу не станеться. Адже замість них місто випустить резервний транспорт "Київпастрансу" й інших перевізників.

Початок кінця епохи маршруток