Заместитель главы КГГА Константин Усов отметил, что город разорвал сразу восемь соглашений с несколькими перевозчиками.
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Махинации всплыли во время проверки
О нарушении маршрутчиков стало известно в ходе аудита. Его проводил департамент внутреннего контроля КГГА. В частности, перевозчиков поймали на махинациях с конкурсной документацией.
Чем заменят отмененные маршруты
Киевлян заверили, что из-за отмены 62 маршрутов транспортного коллапса не произойдет. Ведь вместо них город выпустит резервный транспорт "Киевпасстранса" и других перевозчиков.
Начало конца эпохи маршруток
- Предварительная проверка документов стала причиной для расторжения 21 договора с перевозчиками.
- Следовательно, с улиц столицы исчезли 172 маршрутки.
- Коммунальную службу перевозок обеспечили усиленной охраной из-за угрозы атак со стороны "мафии" маршрутчиков.