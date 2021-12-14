У Києві з'явиться резиденція святого Миколая: де її знайти

У столичному парку Шевченка 17 грудня відбудеться відкриття резиденції святого Миколая. Крім неї, у святковому містечку облаштують різні фотозони та ятки зі смаколиками.

Про нову святкову локацію розповіла директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова. За її словами, тут щось цікаве для себе зможуть знайти як дорослі, так і діти.

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Казка в середмісті

У КМДА обіцяють, що резиденція святого Миколая буде одним із найказковіших куточків Києва на новорічно-різдвяні свята. Там встановлять ялинку, сцену, на якій виступатимуть дитячі колективи, прикрасять алеї Добра та Любові, а також створять особливу територію Миколайчиків.

На різних локаціях парку працюватимуть аніматори, встановлені фотозони, цікава святкова ілюмінація. Локація буде справді сімейною – відпочинок не лише для дітей, а й для батьків,

– сказав співорганізатор святкової програми Анатолій Солов'яненко.

Відбір, як на Євробачення

На цю локацію для атмосферних святкувань запрошуватимуть дітей із малозабезпечених сімей, сиріт та малюків-пільговиків. Щодня там їм даруватимуть подарунки.

Що ж до концертної програми у парку Шевченка, то її ретельно готували упродовж кількох місяців. Так, у різних районах столиці провели низку конкурсів-оглядів, на яких і відібрали кращих із кращих.

Саме ці колективи і розважатимуть людей у резиденції Миколая. Виступи почнуться 17 – 18 грудня. А в саме свято, 19 грудня, на гостей чекатиме великий концерт та діджей-сет.

Останні приготування на Софійській площі

Тим часом на Софійській площі 13 грудня практично завершили прикрашання головної ялинки України. На її верхівку вже встановили різдвяну зірку.

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