У Києві з'явився інтерактивний пам'ятник рятувальникам: фото зворушливої локації

У середмісті Києва встановили пам'ятник рятувальникам. Відкриття приурочили до їхнього професійного свята.

Пам'ятник можна побачити біля будівлі Головного управління ДСНС України на вулиці Володимирській, 13. Особливістю локації є її інтерактивність. Адже всі охочі мають змогу прочитати інформацію про новий арт-об'єкт, відсканувавши QR-код.

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У скульптурі втілили образи поліцейського та рятувальника / Фото фейсбуку ДСНС

Як виглядає пам'ятник

Скульптура вийшла доволі символічною: поліцейський дає пляшку води рятувальнику. Обоє вони виснажені відповідальною роботою, але не втратили оптимістичного погляду на життя та людяності.

Головна ідея пам'ятника – показати, як люди мають підтримувати одне одного та допомагати, особливо в екстремальних ситуаціях.



Відсканувавши QR-код, люди зможуть перейти на спеціальний сайт про арт-об'єкт / Фото фейсбуку ДСНС



Згодом завдяки QR-коду містяни зможуть залишати відгуки / Фото фейсбуку ДСНС

Що приховує QR-код

Після сканування коду містяни та гості столиці зможуть перейти на спеціальний сайт, де ознайомляться з усіма цікавими нюансами про пам'ятник. Крім того, згодом буде доступна опція залишення відгуків та вражень.



Ідея пам'ятника – нагадування людям про важливість взаємодопомоги / Фото фейсбуку ДСНС

Скандальний пам'ятник поліцейському в Києві

У Києві спалахнув скандал довкола пам'ятника, який був підозріло схожим на керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова. Символічно, що скульптуру відкрили у його день народження –20 серпня. Однак через суспільний розголос бронзову фігуру сховали під наметом.