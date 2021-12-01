Києвом пронеслася потужна хуртовина: яскраві фото та відео

Справжня стихія обрушилася на Київ вдень 1 грудня. У деяких районах міста йшов сильний сніг із вітром, однак тривало це зовсім недовго.

Справжня зима завітала до Києва лише на якихось кілька хвилин. Як стверджують жителі столиці, снігопад почався близько 16:30 та закінчився приблизно через 10 хвилин.

Дивіться також Засніжені Карпати: у горах тривають хуртовини

За цей час земля лише трохи встигла вкритися білим полотном.

Комунальники вже вирушили



Сніг у парку Шевченка / Фото Валентини Поліщук

Коротка сніжна буря пройшла на Осокорках, Куренівці, Харківському та Мінському масивах, а також частково у центрі Києва.

Подекуди через хуртовину видимість впала до 50 метрів, а водіям довелося знизити швидкість, аби не потрапити у ДТП.

Закінчилася стихія так само швидко, як і почалася. Станом на 16:00 про хуртовину у Києві нагадують лише трошки засніжені дахи будинків та автівок.



Хуртовина у Києві тривала дуже недовго / Фото Валентини Поліщук

Хоча сніг на дорогах міста миттєво розтанув, комунальні автівки все ж вирушили обробляти проїзні частини протиожеледними засобами.



Cніг лише трохи встиг вкрити землю / Фото ТСН

Дивіться відео хуртовини у Києві: