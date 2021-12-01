Справжня зима завітала до Києва лише на якихось кілька хвилин. Як стверджують жителі столиці, снігопад почався близько 16:30 та закінчився приблизно через 10 хвилин.

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За цей час земля лише трохи встигла вкритися білим полотном.

Комунальники вже вирушили



Сніг у парку Шевченка / Фото Валентини Поліщук

Коротка сніжна буря пройшла на Осокорках, Куренівці, Харківському та Мінському масивах, а також частково у центрі Києва.

Подекуди через хуртовину видимість впала до 50 метрів, а водіям довелося знизити швидкість, аби не потрапити у ДТП.

Закінчилася стихія так само швидко, як і почалася. Станом на 16:00 про хуртовину у Києві нагадують лише трошки засніжені дахи будинків та автівок.



Хуртовина у Києві тривала дуже недовго / Фото Валентини Поліщук

Хоча сніг на дорогах міста миттєво розтанув, комунальні автівки все ж вирушили обробляти проїзні частини протиожеледними засобами.



Cніг лише трохи встиг вкрити землю / Фото ТСН

Дивіться відео хуртовини у Києві: