Справжня зима завітала до Києва лише на якихось кілька хвилин. Як стверджують жителі столиці, снігопад почався близько 16:30 та закінчився приблизно через 10 хвилин.
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За цей час земля лише трохи встигла вкритися білим полотном.
Комунальники вже вирушили
Сніг у парку Шевченка / Фото Валентини Поліщук
- Коротка сніжна буря пройшла на Осокорках, Куренівці, Харківському та Мінському масивах, а також частково у центрі Києва.
- Подекуди через хуртовину видимість впала до 50 метрів, а водіям довелося знизити швидкість, аби не потрапити у ДТП.
- Закінчилася стихія так само швидко, як і почалася. Станом на 16:00 про хуртовину у Києві нагадують лише трошки засніжені дахи будинків та автівок.
Хуртовина у Києві тривала дуже недовго / Фото Валентини Поліщук
Хоча сніг на дорогах міста миттєво розтанув, комунальні автівки все ж вирушили обробляти проїзні частини протиожеледними засобами.
Cніг лише трохи встиг вкрити землю / Фото ТСН
Дивіться відео хуртовини у Києві: