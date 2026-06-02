В одному з районів Києва палала поліклініка: є руйнування поверхів

У Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки зафіксовано серйозні руйнування медичного закладу та пожежі. Також через падіння уламків зайнялися автомобілі на відкритій території.

Триває ліквідація наслідків ворожого удару. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Дивіться також Після масованої атаки по Києву є загиблі та багато постраждалих

Що відомо про руйнування медичного закладу у Києві внаслідок російської атаки?

У Голосіївському районі Києва внаслідок чергової ворожої атаки зафіксовано значні руйнування та пожежі.

За попередньою інформацією, удар спричинив руйнування другого та третього поверхів будівлі поліклініки. Медичний заклад зазнав серйозних пошкоджень.

Про пожежу в будівлі медзакладу стало відомо о 3:33, після цього до ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені всі необхідні аварійні служби.

Крім того, на відкритій території внаслідок падіння уламків виникла пожежа – горіли кілька автомобілів. Також у районі було зафіксовано падіння уламків на інших відкритих ділянках. Інформація продовжує уточнюватися.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та проводять обстеження території.

Які наслідки російської атаки у інших районах столиці?

У Дарницькому районі через падіння, ймовірно, уламків безпілотника сталося займання на території автозаправної станції.

В Оболонському районі уламки впали на відкритих територіях, зокрема поблизу двох дитячих садків. Також внаслідок падіння фрагментів виникла пожежа на об'єкті незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі через падіння уламків зайнялася триповерхова нежитлова будівля. Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду та даху дев'ятиповерхового житлового будинку. Влучання уламків у 24-поверхівку спричинило пожежу на рівні 4 – 5 поверхів. Окремо уламки стали причиною загоряння ще у двох нежитлових приміщеннях району.

У Святошинському районі внаслідок влучання уламків виникла пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, а також загорілися об'єкти нежитлової забудови.

У Подільському районі, за попередніми даними, після повторного влучання ракети в дев'ятиповерховий будинок частково обвалилися конструкції. Також уламки впали на дах іншої багатоповерхівки, спричинивши пожежу та пошкодження вікон. Окремо внаслідок падіння, ймовірно, уламків БпЛА виникла пожежа на території нежитлової забудови з подальшим поширенням вогню на інші будівлі. На території одного з комунальних підприємств уламки пошкодили складське приміщення та кілька автомобілів.

У Солом'янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також спричинили пожежу в 24-поверхівці на рівні 7 – 8 поверхів. Крім того, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови, а за попередньою інформацією – пожежі зафіксовано і в двох приватних будинках.