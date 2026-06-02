Продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о разрушениях медицинского учреждения в Киеве в результате российской атаки?
В Голосеевском районе Киева в результате очередной вражеской атаки зафиксированы значительные разрушения и пожары.
По предварительной информации, удар вызвал разрушение второго и третьего этажей здания поликлиники. Медицинское учреждение получило серьезные повреждения.
О пожаре в здании медучреждения стало известно в 3:33, после этого к ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены все необходимые аварийные службы.
Кроме того, на открытой территории в результате падения обломков возник пожар – горели несколько автомобилей. Также в районе зафиксировано падение обломков на других открытых участках. Информация продолжает уточняться.
На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и проводят обследование территории.
Каковы последствия российской атаки в других районах столицы?
- В Дарницком районе из-за падения, вероятно, обломков беспилотника произошло возгорание на территории автозаправочной станции.
- В Оболонском районе обломки упали на открытых территориях, в том числе вблизи двух детских садов. Также в результате падения фрагментов возник пожар на объекте незавершенного строительства.
- В Шевченковском районе из-за падения обломков занялось трехэтажное нежилое здание. Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения фасада и кровли девятиэтажного жилого дома. Попадание обломков в 24-этажку повлекло за собой пожар на уровне 4 – 5 этажей. Отдельно обломки стали причиной возгорания еще в двух нежилых помещениях района.
- В Святошинском районе в результате попадания обломков возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома, а также загорелись объекты нежилой застройки.
- В Подольском районе, по предварительным данным, после повторного попадания ракеты в девятиэтажное здание частично обрушились конструкции. Также обломки упали на крышу другой многоэтажки, повлекшие пожар и повреждение окон. Отдельно в результате падения, вероятно, обломков БПЛА возник пожар на территории нежилой застройки с последующим распространением огня на другие здания. На территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили складское помещение и несколько автомобилей.
- В Соломенском районе обломки попали в верхние этажи 15-этажного жилого дома, а также вызвали пожар в 24-этажке на уровне 7 – 8 этажей. Кроме того, возникло возгорание здания на территории нежилой застройки, а по предварительной информации – пожар зафиксирован и в двух частных домах.