Продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о разрушениях медицинского учреждения в Киеве в результате российской атаки?

В Голосеевском районе Киева в результате очередной вражеской атаки зафиксированы значительные разрушения и пожары.

По предварительной информации, удар вызвал разрушение второго и третьего этажей здания поликлиники. Медицинское учреждение получило серьезные повреждения.

О пожаре в здании медучреждения стало известно в 3:33, после этого к ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены все необходимые аварийные службы.

Кроме того, на открытой территории в результате падения обломков возник пожар – горели несколько автомобилей. Также в районе зафиксировано падение обломков на других открытых участках. Информация продолжает уточняться.

На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и проводят обследование территории.

Каковы последствия российской атаки в других районах столицы?